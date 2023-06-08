Advertisement

فنون ومشاهير

حصلت على "الباز الذهبي".. كفيفة تبهر الحكام في برنامج المواهب الأشهر (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2023 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1075593-638218513775366116.JPG
Doc-P-1075593-638218513775366116.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطفت مراهقة إندونيسية كفيفة الأنظار في برنامج "أميركا غوت تالنت"، بعد أن غنت أغنيتين وسط تأثر الجمهور والحكام على حد سواء بأدائها المبهر.
وأذهلت بوتري أرياني البالغة من العمر 17 عاما لجنة التحكيم بتجربة الأداء، بعد أن غنت في البداية واحدة من أغانيها الخاصة، قبل أن يطلب منها مقدم البرامج الشهير وأحد حكام البرنامج سايمون كويل غناء واحدة أخرى.
واختارت أرياني، الفتاة المسلمة المحجبة، أغنية المطرب الشهير ألتون جون "أسف تبدو وكأنها الكلمة الأصعب"، وكان أداؤها مثيرا لحماس الجمهور الذي تأثر بعضهم وبكى بعد انتهائها.
ودفعت هذا الأداء كويل إلى الضغط على "الباز الذهبي" الذي يترشح بموجبه المتنافسين إلى العروض الحية، وسط ترحيب حار من الجمهور، الذي صفق كثيرا للموهبة الشابة.
هذا ووصف كويل صوت الفتاة الإندونيسية بأنه "متميز"، فيما قال الحكم الآخر في البرنامج هاوي مانديل إن "الكثير من الناس لا يؤمنون بالملائكة، وأعتقد أن واحد منهم هبط للتو على مسرحنا.. أنتي نجمة".
وتقول شبكة "إن بي سي" التي تعرض حلقات البرنامج إن إرياني أبلغت الحكام قبل أدائها المبهر أن حلمها يتمثل ببدء مسيرتها الغنائية الخاصة وتأمل أن تصبح يوما ما مغنية حائزة على جائزة غرامي مثل ويتني هيوستن.
 
Advertisement

فنون ومشاهير

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-06-08
12:46 | 2023-06-08
11:00 | 2023-06-08
08:00 | 2023-06-08
07:22 | 2023-06-08
05:00 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website