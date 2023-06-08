حصلت على "الباز الذهبي".. كفيفة تبهر الحكام في برنامج المواهب الأشهر (فيديو)

خطفت مراهقة إندونيسية كفيفة الأنظار في برنامج "أميركا غوت تالنت"، بعد أن غنت أغنيتين وسط تأثر الجمهور والحكام على حد سواء بأدائها المبهر.

وأذهلت بوتري أرياني البالغة من العمر 17 عاما لجنة التحكيم بتجربة الأداء، بعد أن غنت في البداية واحدة من أغانيها الخاصة، قبل أن يطلب منها مقدم البرامج الشهير وأحد حكام البرنامج سايمون كويل غناء واحدة أخرى.

واختارت أرياني، الفتاة المسلمة المحجبة، أغنية المطرب الشهير ألتون جون "أسف تبدو وكأنها الكلمة الأصعب"، وكان أداؤها مثيرا لحماس الجمهور الذي تأثر بعضهم وبكى بعد انتهائها.

ودفعت هذا الأداء كويل إلى الضغط على "الباز الذهبي" الذي يترشح بموجبه المتنافسين إلى العروض الحية، وسط ترحيب حار من الجمهور، الذي صفق كثيرا للموهبة الشابة.

هذا ووصف كويل صوت الفتاة الإندونيسية بأنه "متميز"، فيما قال الحكم الآخر في البرنامج هاوي مانديل إن "الكثير من الناس لا يؤمنون بالملائكة، وأعتقد أن واحد منهم هبط للتو على مسرحنا.. أنتي نجمة".

وتقول شبكة "إن بي سي" التي تعرض حلقات البرنامج إن إرياني أبلغت الحكام قبل أدائها المبهر أن حلمها يتمثل ببدء مسيرتها الغنائية الخاصة وتأمل أن تصبح يوما ما مغنية حائزة على جائزة غرامي مثل ويتني هيوستن.