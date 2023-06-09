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منوعات
بعد 81 عاما من استعارته.. كتاب يعود الى المكتبة العامة
Lebanon 24
09-06-2023
|
16:00
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يستعير كثيرون كتبا حتى يقرؤوها في بيوتهم، على أساس أن يعيدوها في غضون أسبوع أو حتى أشهر في بعض الحالات، لكن كتابا في الولايات المتحدة مكث مدة قياسية بعيدا عن "رفوفه الأصلية"، إذ أعيد بعد 81 سنة.
وبحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فإن موظفي مكتبة في ولاية واشنطن فوجئوا بإعادة كتاب خرج من رفوف المكتبة قبل أكثر من 8 عقود.
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ووجد العاملون بمكتبة "أبيردين تيمبرلاند" أنفسهم في موقف نادر، وقد أعيد إليهم كتاب كان من المفترض إرجاعه في الثلاثين من آذار عام 1942.
واحتفظ الكتاب ببطاقة تشير إلى تاريخ الإرجاع الذي لم يلتزم به مستعيره، على غرار كثيرين يستعيرون كتبا فلا يعيدونها.
والكتاب الذي أعيد إلى المكتبة ذو طبيعة تاريخية، وهو من تأليف الكاتبين تشارلز نوردوف وجيمس نورمان.
وقال الشخص الذي أعاد الكتاب إنه وجد المؤلَّف في خزانة العائلة، فيما لاحظ عمال المكتبة عبارة دخل الغلاف: "لن أقرأ هذا الكتاب وإن دفعوا لي مالا".
وقالت المكتبة، إنه في حال تطبيق غرامة التأخير التي تبلغ سنتين لليوم الواحد، وفق التعريفة التي كانت قائمة في 1942، فإن مبلغ الغرامة الإجمالي سيصل إلى 484 دولار.
لكن المكتبة أوضحت أنها تدعو كل من لديه كتاب معار لأن يعيده في الوقت المحدد، قائلة إن الشخص المتأخر لن يضطر لدفع أي غرامة.
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