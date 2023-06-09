Advertisement

منوعات

بعد 81 عاما من استعارته.. كتاب يعود الى المكتبة العامة

Lebanon 24
09-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1075898-638219316772464644.png
Doc-P-1075898-638219316772464644.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستعير كثيرون كتبا حتى يقرؤوها في بيوتهم، على أساس أن يعيدوها في غضون أسبوع أو حتى أشهر في بعض الحالات، لكن كتابا في الولايات المتحدة مكث مدة قياسية بعيدا عن "رفوفه الأصلية"، إذ أعيد بعد 81 سنة.

وبحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فإن موظفي مكتبة في ولاية واشنطن فوجئوا بإعادة كتاب خرج من رفوف المكتبة قبل أكثر من 8 عقود.
Advertisement

ووجد العاملون بمكتبة "أبيردين تيمبرلاند" أنفسهم في موقف نادر، وقد أعيد إليهم كتاب كان من المفترض إرجاعه في الثلاثين من آذار عام 1942.

واحتفظ الكتاب ببطاقة تشير إلى تاريخ الإرجاع الذي لم يلتزم به مستعيره، على غرار كثيرين يستعيرون كتبا فلا يعيدونها.

والكتاب الذي أعيد إلى المكتبة ذو طبيعة تاريخية، وهو من تأليف الكاتبين تشارلز نوردوف وجيمس نورمان.

وقال الشخص الذي أعاد الكتاب إنه وجد المؤلَّف في خزانة العائلة، فيما لاحظ عمال المكتبة عبارة دخل الغلاف: "لن أقرأ هذا الكتاب وإن دفعوا لي مالا".

وقالت المكتبة، إنه في حال تطبيق غرامة التأخير التي تبلغ سنتين لليوم الواحد، وفق التعريفة التي كانت قائمة في 1942، فإن مبلغ الغرامة الإجمالي سيصل إلى 484 دولار.

لكن المكتبة أوضحت أنها تدعو كل من لديه كتاب معار لأن يعيده في الوقت المحدد، قائلة إن الشخص المتأخر لن يضطر لدفع أي غرامة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-06-09
14:00 | 2023-06-09
11:26 | 2023-06-09
11:00 | 2023-06-09
08:00 | 2023-06-09
05:00 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website