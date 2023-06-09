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رجل تغزل بكايت ميدلتون.. ما كان رد فعل الأمير ويليام؟ (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2023 | 23:00
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ظهر الأمير ويليام مرحاً خلال دردشة مع زوجين على هامش افتتاحه مركزاً لعلاج أمراض السرطان في بلدة رويال مارسدن، خاصة بعد ملاطفة الرجل، زوجة ويليام أميرة ويلز كايت ميدلتون.

 
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ونشرت قناة الأسرة البريطانية الملكية عبر حسابها على "يوتيوب" فيديو المحادثة، حيث ظهر أمير ويلز يتجول  بين مرضى المركز،  بينهم رجل على اريكة بجوار زوجته، فانحنى الأمير لمصافحته، لكن الرجل أعرب عن صدمته من طول الأمير حين صادفه للمرة الأولى بشكل شخصي، فمازحه ويليام وطالبه بانتعال كعب عال.


وشكرت الزوجة الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، لرعايتها لزوجها منذ 10 أعوام، لكنها أضافت أن العاملين قبيحون لكنهم طيبون، فضحك الأمير من دون تعليق، لكن الرجل وجه الكلام إليه مؤكداً "زوجتك ليست سيئة. إنها سيدة لطيفة"، فضحك ويليام قائلاً: "أنت رجل ثرثار".
ووفق "بيبول"، ليست هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأمير ويليام لمزاح وتعليقات بريطانيين يعبرون عن إعجابهم بالأميرة كايت، كما حصل في لقاء المهنئين في 2020 أثناء زيارته وأسرته إلى إيرلندا.
 

المصدر: 24.ae
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