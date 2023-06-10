اختبار قيادة لسيدة ينتهي بكارثة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

قررت امرأة مسنة في الأرجنتين أن تحصل على رخصة قيادة السيارة وهي في الثالثة والستين، فإذا بالتجربة تنتهي على نحو مروع كاد يودي بحياتها.



وأظهر مقطع فيديو جرى التقاطه بكاميرا المراقبة اصطداما خطيرا، عندما كانت السيدة تقود سيارتها في الاختبار فاصطدمت بعمود إنارة على نحو عنيف.



وكانت المرأة تقود السيارة في مكان خال تماما، إذ لم يكن ثمة غيرها في المسار، لكن يبدو أنها فقدت السيطرة على السيارة فصعدت على العشب في البداية، ثم انطلقت مسرعة نحو عمود الإنارة الذي كان على بعد أمتار.



وأدى الاصطدام القوي إلى إزالة عمود الإنارة من مكانه، فيما انقلبت السيارة على أحد جانبيها.

A 63-year-old woman sped up and hit a lamp post during her driving test in Argentina this week. She was later taken to a hospital with minor injuries. https://t.co/hUO56csdE5 pic.twitter.com/Zt5TMgTzPM — CBS News (@CBSNews) June 9, 2023 Advertisement

وجرى نقل المرأة إلى المستشفى إثر إصابتها بجروح خفيفة، في مدينة لانوس شرقي البلاد.



وقال معلقون إنه من الراجح أن تكون المرأة قد وقعت في الخلط بين دواستي الفرامل والسرعة، وهو أمر محتمل لدى أي شخص حديث العهد بالقيادة.



ولم تسلم المرأة من تعليقات ساخرة، وسط تساؤلات البعض حول ما إذا كانت قد اجتازت الفحص بنجاح أم إنها قد رسبت، وعليها أن تعيد المحاولة مرة أخرى.(سكاي نيوز)







