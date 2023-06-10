Advertisement

منوعات

إقالة موظف من عمله.. لن تصدقوا ما كان يفعله في المرحاض!

Lebanon 24
10-06-2023 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1076094-638219969728086992.jpg
Doc-P-1076094-638219969728086992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام صاحب عمل بطرد أحد موظفيه لقضاء الكثير من الوقت في المرحاض أثناء ساعات العمل، حيث أخذ الرجل فترات راحة تتراوح بين 47 دقيقة و6 ساعات.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية مؤخراً عن حالة غريبة لموظف يُدعى وانغ قام بمقاضاة صاحب العمل بتهمة الفصل غير المشروع بعد طرده لقضاء الكثير من الوقت في المرحاض خلال ساعات العمل.
Advertisement

وبعد الخضوع لعملية جراحية في الجهاز الهضمي، استمر الرجل في الشعور بالألم وعدم الراحة، لذلك بدأ يقضي 3 إلى 6 ساعات في المرحاض كل يوم.

ويدّعي صاحب العمل السابق لوانغ أنه خلال فترة 10 أيام، أخذ ما مجموعه 22 استراحة في الحمام، والتي استمرت ما بين 47 دقيقة و6 ساعات.

ونقلاً عن الأحكام الواردة في دليل الموظفين المتعلقة بالتأخير، وترك العمل مبكراً، والغياب المصرح به أنهت الشركة التي لم تذكر اسمها توظيف وانغ.

وحصلت هذه القصة على مزيج من الردود عبر الإنترنت، حيث دافع بعض الأشخاص عن الموظف لكونه يعاني من حالة طبية خطيرة، وقال آخرون إن فترات الراحة التي حصل عليها كانت مبررة بسبب الجراحة التي أجراها. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2023-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-06-10
06:30 | 2023-06-10
05:53 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
03:48 | 2023-06-10
02:00 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website