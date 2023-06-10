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منوعات
إقالة موظف من عمله.. لن تصدقوا ما كان يفعله في المرحاض!
Lebanon 24
10-06-2023
|
05:26
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قام صاحب عمل بطرد أحد موظفيه لقضاء الكثير من الوقت في المرحاض أثناء ساعات العمل، حيث أخذ الرجل فترات راحة تتراوح بين 47 دقيقة و6 ساعات.
وأفادت وسائل الإعلام الصينية مؤخراً عن حالة غريبة لموظف يُدعى وانغ قام بمقاضاة صاحب العمل بتهمة الفصل غير المشروع بعد طرده لقضاء الكثير من الوقت في المرحاض خلال ساعات العمل.
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وبعد الخضوع لعملية جراحية في الجهاز الهضمي، استمر الرجل في الشعور بالألم وعدم الراحة، لذلك بدأ يقضي 3 إلى 6 ساعات في المرحاض كل يوم.
ويدّعي صاحب العمل السابق لوانغ أنه خلال فترة 10 أيام، أخذ ما مجموعه 22 استراحة في الحمام، والتي استمرت ما بين 47 دقيقة و6 ساعات.
ونقلاً عن الأحكام الواردة في دليل الموظفين المتعلقة بالتأخير، وترك العمل مبكراً، والغياب المصرح به أنهت الشركة التي لم تذكر اسمها توظيف وانغ.
وحصلت هذه القصة على مزيج من الردود عبر الإنترنت، حيث دافع بعض الأشخاص عن الموظف لكونه يعاني من حالة طبية خطيرة، وقال آخرون إن فترات الراحة التي حصل عليها كانت مبررة بسبب الجراحة التي أجراها.
(سكاي نيوز عربية)
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