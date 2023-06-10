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جريمة مروعة.. قتل صديقه وقطع جثمانه لخمسة أجزاء بالساطور

Lebanon 24
10-06-2023 | 08:36
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كشفت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، عن جريمة مروّعة في منطقة العجوزة الواقعة في محافظة الجيزة، حيث قام رجل بقتل صديقه وتقطيع جثمانه لعدة أجزاء بواسطة ساطور. 

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغًا من شخص أفاد بتغيب نجل شقيقه، لتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيقات وتكشف تفاصيل الجريمة المرعبة التي وقعت داخل شقة المتهم.
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وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن الشاب "الضحية" كان بصحبة صديقه الذي يعمل في محل لبيع الكشري، في منزل هذا الأخير، قبل البلاغ، وتم استهداف شقة المتهم من قوة أمنية، عثرت داخله على جثة مقطعة إلى 5 أجزاء موضوعة في "شوال" تعود للشاب المغيب.
 
وبعد أن تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه، لذلك قام باستدراجه إلى الشقة وقرر إنهاء حياته، وتقطيع جثته إلى أشلاء، وإلقاءها بإحدى الأماكن المهجورة، وفق "الأهرام". 

وأفادت صحف محلية، بأن المتهم أشار في اعترافاته إلى أنّ السبب الأساسي لقيامه بفعلته، يعود لابتزازه من قبل الضحية بأمور عائلية خاصة، الأمر الذي دفعه لتنفيذ جريمة قتل بمثابة "انتقام شرف".
 
وأقر المتهم باستدراج الضحية بالشراكة مع زوجته في منزلهما الزوجي، حيث وقعت الجريمة بعد أن قام بتخدير صديقه بواسطة أقراص منومة في العصير، بحسب ما أفاد موقع "صدى البلد" المحلي. (العربي) 
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