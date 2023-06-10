كانت على بعد خطوات معدودة من القرش القاتل.. هذا ما روته عائلة مصرية عن الحادثة المروعة

على بعد خطوات معدودة من القرش القاتل الذي التهم بثوان معدودات السائح الروسي في منطقة الغردقة بمصر الخميس الماضي، كانت هناك أسرة من أب وأبنائه الاثنين يسبحون في البحر.



فقد عاشت تلك الأسرة لحظات رعب لا توصف وهي تشاهد بأم العينين لحظة الهجوم الدامي، قبل أن تتمكن من مغادرة المياه بسلام، وسط صرخات الأم التي كانت سبقت الأولاد إلى الشاطئ قبيل وقوع الهجوم.

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وروت الأم لـ"العربية" التفاصيل موضحة أنها كانت برفقة زوجها وأبنائها يسبحون في البحر خلال تواجد السائح الروسي، ثم خرجت للجلوس على الشاطئ قليلاً.



فرأت بعد لحظات القرش بعينيها يحاول النيل من الشاب الروسي بينما الأخير يقاوم للإفلات منه.



وفي هذه اللحظة علا صوت السيدة عفاف صارخة "قرش.. قرش" في محاولة لتنبيه أسرتها للخروج من البحر فوراً قبل أن يصل إليهم القرش القاتل. وقالت: "لولا محاولات الشاب الهروب من القرش لتمكن من الوصول إلى زوجي وأبنائي".

يذكر أن هذا الحادث الأليم كان وقع في منتجع سياحي بمدينة الغردقة قبل يومين، حيث هاجم قرش قاتل سائحاً روسياً يبلغ من العمر 23 عاماً ومزقه إلى نصفين قبل سحبه للأسفل بالمياه والتهامه على مرأى من والده وبقية الفوج السياحي الذي كان متواجداً على الشاطئ بهذه اللحظة المرعبة. (العربية)