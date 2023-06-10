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منوعات
أثناء مرور الأمير ويليام... جنود بريطانيون يتعرضون للإغماء
Lebanon 24
10-06-2023
|
23:00
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تغلب الحر على العديد من الجنود البريطانيين، يوم السبت، عندما ظهروا مرتدين سترات صوفية وقبعات من جلد الدب لتحية الأمير ويليام.
أغمي على ما لا يقل عن ثلاثة حراس خلال العرض العسكري المعروف باسم "تفقد الكولونيل"، حيث تفقد وريث العرش، وهو الكولونيل الفخري للحرس الويلزي، أكثر من 1400 جندي من الفرقة المنزلية والمدفعية الملكية للقوات الملكية.
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كان من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في لندن، يوم السبت، إلى 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت).
بعد ذلك غرد ويليام: "شكرا جزيلا لكل جندي شارك في استعراض الكولونيل هذا الصباح في الحر. ظروف صعبة ولكنكم جميعًا قمتم بعمل جيد حقًا".
كان الحدث بمثابة بروفة للاحتفال بعيد ميلاد الملك، وهو عرض عسكري سنوي يقام كل شهر حزيران للاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي.(سكاي نيوز عربية)
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