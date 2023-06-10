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منوعات
سرَ غريب... وفاة متسولة تمتلك مبلغاً ضخماً من المال
Lebanon 24
10-06-2023
|
23:30
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واقعة غريبة شهدتها مدينة الوقف في محافظة قنا جنوب مصر، حيث جمع الأهالي أموالا لدفن جثمان متسولة مصرية عثر عليها متوفية داخل منزلها، وبعد وفاتها بأيام اكتشفوا وجود مليون جنيه في منزلها.
وقام أهالي المدينة بدفن جثمان خيرية علي عبد الجليل وشهرتها غوايش، وهي متسولة اعتادت التجول في شوارع مركز الوقف محافظة قنا، والجلوس أمام المحال التجارية لجمع أموال من المارة وفاعلي الخير.
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وتكفل أهالي المدينة بنفقات دفنها، بسبب عدم القدرة المالية لأشقائها وعدم وجود أبناء لها، وبعد مرور 10 أيام عثر على قرابة مليون جنيه، غالبيتها من الجنيهات المعدنية والفئات النقدية الصغيرة مخبأة داخل أجولة بلاستيكية في فناء منزل صغير كانت تقيم فيه.
وقام الأهالي بتقسيم التركة على أشقاء المتسولة الخمسة وهم 4 سيدات ورجل.
وأثارت الواقعة حالة من الصدمة لدى أهالي المدينة الذين عبروا عن دهشتهم من قدرة متسولة على جمع هذا المبلغ الكبير، وصدمتهم من عدم تمكنها من الاستمتاع بأموالها خلال حياتها.(العربية)
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