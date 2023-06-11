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منوعات
سائح حاول استغلال قاصرين جنسيا... اليكم ما حصل
Lebanon 24
11-06-2023
|
05:00
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اعتقلت السلطات الأمنية بالمغرب سائحا من جنسية عربية، السبت، للاشتباه في محاولته استغلال قاصرين جنسيا بمدينة الدار البيضاء.
وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إن السائح تورط في "محاولة هتك عرض قاصر والاستغلال الجنسي لأطفال قاصرين".
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وفتحت الشرطة بالمدينة بحثا قضائيا بعد توصلها بـ"وشاية" تفيد أن مؤسسة فندقية منعت السائح من استقبال قاصرين في غرفته، "حيث تم القيام بأبحاث وتحريات ميدانية مكثفة مكنت من ضبط المعني بالأمر متلبسا باصطحاب ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، في محاولة للتغرير بهم وتعريضهم للاستغلال الجنسي"، بحسب البيان.
واستمعت عناصر الشرطة للقاصرين وأخضعتهم للخبرة الطبية "مع التحري حول مدى تواجد ضحايا آخرين مفترضين لهذه الأفعال الإجرامية".
وقالت المديرية إن المشتبه به وضع تحت "الحراسة النظرية" في انتظار انتهاء البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف السلطات المختصة، وذلك للكشف عن جميع "الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وكذا تحديد جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية".
ويعاقب القانون الجنائي المغربي بعقوبات سجنية تتراوح بين 10 و20 و30 سنة وغرامة قدرها 50 مليون سنتيم (47 ألف دولار)، في حق كل من يعتدي جنسيا أو يحاول الاعتداء على قاصر، فيما تدعو منظمات حقوقية إلى تشديد العقوبات. (الحرة)
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