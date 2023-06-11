الرقصة الأخيرة قبل أن يأكله القرش.. ما صحة الفيديو المتداول؟

تداول المئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، غداة مقتل شاب روسي من جراء هجوم سمكة قرش قبالة سواحل البحر الأحمر في مصر، فيديو قيل إنّه يُظهر الشابّ خلال حفلة راقصة قبيل الحادث.



Advertisement ويظهر في الفيديو شاب يرقص إلى جانب راقصة على موسيقى مصريّة شعبيّة، لكن تبيّن هذا الفيديو منشور في الحقيقة قبل سنوات طويلة.





وقال مستخدمون: "هذه آخر رقصة للسائح الروسي"، بينما أشار البعض إلى أن الفيديو تم تصويره قبل أن "يأكله القرش ويبتلعه بيوم.. آخر رقصة". ويظهر في الفيديو شاب يرقص إلى جانب راقصة على موسيقى مصريّة شعبيّة، لكن تبيّن هذا الفيديو منشور في الحقيقة قبل سنوات طويلة.وقال مستخدمون: "هذه آخر رقصة للسائح الروسي"، بينما أشار البعض إلى أن الفيديو تم تصويره قبل أن "يأكله القرش ويبتلعه بيوم.. آخر رقصة".