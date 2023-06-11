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منوعات
الرقصة الأخيرة قبل أن يأكله القرش.. ما صحة الفيديو المتداول؟
Lebanon 24
11-06-2023
|
14:00
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تداول المئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، غداة مقتل شاب روسي من جراء هجوم سمكة قرش قبالة سواحل البحر الأحمر في مصر، فيديو قيل إنّه يُظهر الشابّ خلال حفلة راقصة قبيل الحادث.
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ويظهر في الفيديو شاب يرقص إلى جانب راقصة على موسيقى مصريّة شعبيّة، لكن تبيّن هذا الفيديو منشور في الحقيقة قبل سنوات طويلة.
وقال مستخدمون: "هذه آخر رقصة للسائح الروسي"، بينما أشار البعض إلى أن الفيديو تم تصويره قبل أن "يأكله القرش ويبتلعه بيوم.. آخر رقصة".
المصدر:
الحرة
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