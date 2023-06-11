Advertisement

منوعات

ضمن مئات الأبحاث.. طالبة عربيّة تحقق المركز الأول عالمياً

Lebanon 24
11-06-2023 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1076443-638220953729033577.JPG
Doc-P-1076443-638220953729033577.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق البحث الذي قدمته المبتعثة السعودية لدراسة الدكتوراه بجامعة نوتنغهام ببريطانيا الطالبة بشرى مظفر، المركز الأول عالمياً في مؤتمر الجمعية البريطانية لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي، ضمن مئات الأبحاث المشاركة من مختلف دول العالم.
Advertisement

وأجرت الدكتورة مظفر العديد من الأبحاث في هذا الجانب، من ضمنها بحث عن فاعلية مكملات الزنك في تحسين حاسة التذوق، وأثبتت أن الزنك يعد علاجًا فعالًا لاضطرابات التذوق لدى المرضى الذين يعانون من نقص الزنك، واضطرابات التذوق مجهول السبب، وفي المرضى الذين يعانون من اضطرابات الذوق الناتجة عن الفشل الكلوي المزمن عند إعطائهم جرعات عالية تتراوح من 68 إلى 86.7 مجم يوميا لمدة تصل إلى ستة أشهر.
 
وأوضحت الدكتورة بشرى مظفر، أن البحث يهدف إلى دراسة "تأثير الزنك في تغير حاسة التذوق بعد جراحات السمنة" ودراسة الفرق بين عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار.


كما أشارت إلى أن الجمعية البريطانية معترف بها دوليًا في المملكة المتحدة، وتقدم مشورة الخبراء لمجموعة متنوعة من الهيئات لإنشاء السياسة الوطنية والتوجيهات اللازمة لتعزيز الممارسة الآمنة والعادلة لجراحة السمنة، ويقام المؤتمر سنويا، ويشارك فيه عدد من المتحدثين من أوروبا وبريطانيا وأميركا والهند.

يذكر أن الدكتورة بشرى مظفر مبتعثة من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التغذية العلاجية، وتدرس في جامعة نوتنغهام ببريطانيا في كلية الطب والعلوم الصحية في تخصص "الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية وجراحة السمنة".
المصدر: العربية نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-06-11
11:00 | 2023-06-11
09:25 | 2023-06-11
09:15 | 2023-06-11
08:22 | 2023-06-11
08:20 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website