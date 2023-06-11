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برجك اليوم

Lebanon 24
11-06-2023 | 22:56
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الحمل
مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب
الثور
يجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة في هذا الوقت
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الجوزاء
تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي
السرطان
تعيش يوماً من أصعب الأيام، لا تتخذ قرارات لست متأكداً من مدى تطبيقها، لأنك وحدك ستتحمل العواقب
الأسد
يكون هذا اليوم ممتازاً لك، ويحمل ضحكة كبيرة ومغامرة تنتظرك وهي منعشة جداً ومفيدة على الصعيد المهني
العذراء
لا تظنّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في الإعداد لمشاريعك يعني أنك حضّرت جيداً، فالنتائج قد تفاجئك
الميزان
يساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه
العقرب
يثير هذا اليوم مسألة مالية، عليك الابتعاد عن الصفقات المشبوهة وتجنب الدخول في مضاربات البورصة
القوس
يتحدث هذا اليوم عن تغيير وسفر وتبادل ثقافات كما عن أديان غريبة تناقشها وعن حركة غير اعتيادية
الجدي
يشير هذا اليوم إلى بعض المنافسة الرخيصة كما إلى ارتكابات متخفية وأعداء في المحيط يحاولون الإيقاع بك
الدلو
يدعوك هذا اليوم إلى المغامرة ويتحدث عن اتصالات جيدة مع الخارج أو بعض الأجانب
الحوت
لا تستعجل البوح بكل الحقائق، وقدّم بعض التنازلات إذا كانت ضرورية لتتخطى أزمة عابرة
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