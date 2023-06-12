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معجزة أطفال الأدغال.. هذا ما قالته لهم والدتهم قبل أن تموت

Lebanon 24
12-06-2023 | 02:21
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لم يتوقف العالم بأسره عن متابعة أخبار أطفال الأدغال الكولومبيين الأربعة الذين نجوا بعدما تاهوا طيلة أربعين يوماً، مع العلم أن أكبرهم لا تتجاوز الـ13 عاماً والأصغر لم يتخطَ العام الواحد.

معلومات جديدة وصادمة تكشفت في هذه المعجزة الإلهية، سردتها الابنة الأكبر والتي يعود لها الفضل في إبقاء أشقائها على قيد الحياة وأمور أخرى مثيرة كشفها الوالد.
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الأم نجت.. ولكن
والدة الأطفال الأربعة الذين تم إنقاذهم بأعجوبة من غابة كولومبية نجت لمدة أربعة أيام قبل أن تموت بعد تحطم طائرتهم الخفيفة، حسبما كشف زوجها المفجوع يوم الأحد.

وقال مانوال رانوك إن ابنته الكبرى ليزلي البالغة من العمر 13 عاماً أخبرته أن زوجته ماجدالينا موكوتوي فالنسيا كافحت للبقاء على قيد الحياة لكنها في النهاية طلبت منهم إنقاذ أنفسهم.
وقال رانوك، متحدثا في العاصمة الكولومبية بوغوتا عن محنة الأطفال المؤلمة التي استمرت 40 يومًا قبل أن ينقذهم الجيش: "لنكن واضحين، الفتاة (ليسلي) تعرف كل شيء".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي أوضحته هو أن الأم كانت على قيد الحياة لمدة أربعة أيام. قبل أن تموت... قالت لهم "انطلقوا!".

الأب يكشف المستور
تأتي هذه المعلومات الجديدة في الوقت الذي يظل فيه الأطفال الأربعة - ليزلي جاكومباير موكوتوي، وسوليني جاكومباير موكوتوي (9 سنوات) وتين نورييل رونوك موكوتوي (4 أعوام)، وكريستين نريمان رانوك موكوتوي (البالغ من العمر عامًا واحدًا) في مستشفى عسكري في بوغوتا بعد محنتهم المذهلة.
أعرب والد ضحيتين وزوج الأم للآخرين عن إحباطه من سلطات المستشفى يوم الأحد، حيث منعته من رؤية اثنين أثناء تعافيهما.
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