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" كان يتنزه وسط الظلام ".. شاهد فيديو محير لـ"كائن فضائي" يثير ضجة!

Lebanon 24
12-06-2023 | 06:56
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو عن رصد السلطات الأميركية لمخلوق فضائي في لاس فيغاس، كان يتنزه على ما يبدو وسط الظلام الدامس على كوكب الأرض، وسط سخرية عارمة من القصة.
وأظهر الفيديو المتداول كائنا غريبا بصدد التحرك بطريقة مريبة، قيل إنه هبط من صحن طائر في مدينة لاس فيغاس، وقد رصدته كاميرا مراقبة خاصة بإحدى العائلات.
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وسخر النجم المصري محمد هنيدي من الفيديو، حيث علق: "يعني كلف نفسه يخترع مركبة فضائية متطورة عننا بآلاف السنين.. ونسي يخترع ملابس داخلية يستر بيها نفسه حتى".
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه "لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض"، وذلك ردا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأميركي أنه أسقطها مؤخرا.
كما نفت لاحقا المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، وجود برنامج أميركي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تزال تعمل على تحديد طبيعة وهدف الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها مؤخرا. وأظهر استطلاع سابق أن نسبة 19% من العلماء في الولايات المتحدة يؤمنون بوجود اتصالات مع الأطباق الطائرة. (العربية)
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