ضربت بيدها جوانب النعش.. سيدة تستفيق خلال جنازتها (فيديو)

سمع أشخاص كانوا جالسين خلال مراسم جنائزية في الإكوادور، امرأة تتنفس فجأة من داخل النعش غداة إعلان وفاتها، على ما روى الأحد نجل السيدة التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "عائدة من الموت".

وأظهر مقطع فيديو نُشر على "تويتر" بيلا مونتويا البالغة 76 عاماً، داخل نعش مفتوح وتتنفس بصعوبة، محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها.

وقال ابنها خيلبرت بالبران في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام محلية إن والدته كانت تضرب بيدها اليسرى جوانب النعش ويدها ترتعش.

وأضاف بالبيران في تصريحات نقلتها صحيفة "إل أونيفرسو" المحلية: "أمي موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. قلبها مستقر. ضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه".