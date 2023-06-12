"التوالد العذري" أكثر شيوعا مما نتصور!

يشير مصطلح "التوالد العذري" إلى التكاثر دون إخصاب، وهي حالة شائعة بين بعض الأنواع، لكن يبدو أنها "أكثر شيوعا مما يعتقد العلماء"، وفق تقرير لمجلة إيكونوميست.

وهذا النوع من التكاثر اللاجنسي يشير إلى تطور الجنين في الحيوانات دون عملية الإخصاب التي يُشارك بها الذكر.

Advertisement

والتوالد العذري شائع في بعض الحشرات والعقارب والديدان، لكن كان يُعتقد أنه نادر بين الثعابين والتماسيح.



والتماسيح الأميركية، على سبيل المثال، عادة ما تتكاثر جنسيا، لكن أظهرت دراسة أميركية قادها وارن بوث، عالم الحشرات في معهد فيرجينيا للتقنية أن هذا ليس صحيحا تماما، إذ أن إناث التماسيح تستطيع في ظروف معينة أن تتكاثر عن طريق "التوالد العذري".

حالة مماثلة لأنثى تمساح منعزلة في كوستاريكا، تم الكشف عنها اذ وضعت 14 بيضة عام 2018، ست منها تحتوي على أجنة ماتت في وقت مبكر من نموها، وبيضة احتوت على جنين تمساح متطور بالكامل كان على وشك الفقس.

وقالت إيكونوميست إن ما حدث للتمساح يثير تساؤلات عن مدى انتشار التكاثر اللاجنسي بين بعض الأنواع، وعما إذا كنا سنكتشف حيوانات أخرى في المستقبل تستطيع فعل ذلك. (الحرة)