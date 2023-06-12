Advertisement

منوعات

شركة طيران تلزم مضيفاتها بمعايير مثيرة للجدل.. الوظيفة رهن الوزن!

Lebanon 24
12-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1076842-638222005086700510.jpg
Doc-P-1076842-638222005086700510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دافعت شركة طيران صينية عن قرارها بشأن فرض "وزن محدد" على المضيفات، مشيرة الى أن الهدف من الإجراء الحرص على لياقة الموظفين وقدرتهم على أداء العمل وهم بصحة جيدة، لا التركيز على مظهرهم.

وجاء توضيح شركة "هاينان"، وهي من كبرى شركات الطيران في البلد الآسيوي، بعدما أثيرت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار إلزام المضيفات بالحفاظ على وزن معين من أجل الاستمرار في التحليق.

Advertisement
وبموجب السياسة الداخلية الجديدة المعلن عنها في حزيران الجاري، فإن المضيفة التي يصل طولها مثلا إلى 1.58 متر، وهو متوسط طول المرأة الصينية، عليها أن تحافظ على وزن 48 كيلوغراما. وفي حال تجاوز المضيفة لهذا الوزن بأقل من 5 بالمئة، فإنها ستخضع لمتابعة شهرية وتقييم لضمان عودتها إلى الوزن المطلوب.

أما إذا زاد وزن المضيفة بـ10 بالمئة عما هو محدد، فإنها ستتعرض للتوقيف فورا، وستخضع لما أطلق عليه "خطة نقص الوزن" تحت إشراف الشركة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-06-12
11:00 | 2023-06-12
08:00 | 2023-06-12
07:04 | 2023-06-12
06:56 | 2023-06-12
02:21 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website