شركة طيران تلزم مضيفاتها بمعايير مثيرة للجدل.. الوظيفة رهن الوزن!

دافعت شركة طيران صينية عن قرارها بشأن فرض "وزن محدد" على المضيفات، مشيرة الى أن الهدف من الإجراء الحرص على لياقة الموظفين وقدرتهم على أداء العمل وهم بصحة جيدة، لا التركيز على مظهرهم.



وجاء توضيح شركة "هاينان"، وهي من كبرى شركات الطيران في البلد الآسيوي، بعدما أثيرت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار إلزام المضيفات بالحفاظ على وزن معين من أجل الاستمرار في التحليق.



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وبموجب السياسة الداخلية الجديدة المعلن عنها في حزيران الجاري، فإن المضيفة التي يصل طولها مثلا إلى 1.58 متر، وهو متوسط طول المرأة الصينية، عليها أن تحافظ على وزن 48 كيلوغراما. وفي حال تجاوز المضيفة لهذا الوزن بأقل من 5 بالمئة، فإنها ستخضع لمتابعة شهرية وتقييم لضمان عودتها إلى الوزن المطلوب.



أما إذا زاد وزن المضيفة بـ10 بالمئة عما هو محدد، فإنها ستتعرض للتوقيف فورا، وستخضع لما أطلق عليه "خطة نقص الوزن" تحت إشراف الشركة.