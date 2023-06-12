تسلق برجاً عملاقاً بلا حبال.. شاهدوا كيف انتهت المغامرة؟

حبس المواطنون في كوريا الجنوبية أنفاسهم، وهم يتابعون رجل تسلق أعلى برج في البلاد دون أسلاك حماية.

وفي التفاصيل، ألقت السلطات القبض على رجل حاول تسلق خامس أعلى برج في العالم، من دون حبال، حيث أوقفته بينما كان في وسط "عمليته الخطيرة" بالعاصمة الكورية سول.

وأجبر الشاب البالغ من العمر 24 عاما على التوقف عن محاولته للتسلق، الاثنين، عندما اعترضته السلطات في الطابق 73 من برج لوت العالمي المكون من 123 طابقا.





وكان المتسلق يشق طريقه صعودا إلى أعلى ناطحة سحاب كوريا الجنوبية لأكثر من ساعة، حيث تجمعت الشرطة وطاقم الإطفاء على الأرض أدناه. وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إن الرجل احتجز لاستجوابه.