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منوعات

"كائن عملاق"... مفاجأة مرعبة داخل حمام سباحة

Lebanon 24
12-06-2023 | 23:17
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تفاجأت عائلة في ولاية فلوريدا الأميركية مؤخرا، بتمساح عملاق في حوض السباحة الخاص بهم.

وطلبت العائلة التي لم يكشف عن اسمها من خدمة الإشراف على الحياة البرية في الولاية، المساعدة العاجلة، للإمساك بالتمساح الذي يصل طوله لـ10 أقدام.
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ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن الخبير في اصطياد التماسيح، تود هاردويك، قوله: "مجرد تمساح أراد الاستمتاع بالسباحة".

وأضاف هاردويك: "من أصعب الأمور التي يمكن أن يواجهها من يمسك التماسيح، انزلاقها بسبب الماء. وصل التمساح إلى بركة السباحة عن طريق فجوة في الفناء الخلفي للمنزل، حيث تسلل من إحدى القنوات المائية".

وأظهر مقطع فيديو عملية الإمساك بالتمساح وإعادته إلى المياه المالحة.(سكاي نيوز عربية) 
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