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دب اسود يسبح في البحر (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2023 | 02:00
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فوجئ رواد الشواطئ والمصطافون خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما شاهدوا دبا أسود على شاطئ مزدحم في خليج المكسيك بولاية فلوريدا الأمريكية.

شاهد العديد الدب الصغير الفضولي وهو يغطس في مياه خليج المكسيك قبالة مدينة ديستين بولاية فلوريدا، والتقط المشهد النادر للدب وهو يسبح، حشد من المصطافين على الشاطئ وسط ذهول كبير، ويبدو أن الدب استمر في الهروب إلى الكثبان الرملية القريبة.
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بينما يمكن العثور على الدببة السوداء في أي مكان تقريبا في الولاية، وقالت مؤسسة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) إن الدببة تفضل مزيجا من الأخشاب المسطحة والمستنقعات وتلال البلوط للعيش.(RT)

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