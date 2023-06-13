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منوعات
عريس يقود سيارته بسرعة "صاروخية"... اليكم ما حصل
Lebanon 24
13-06-2023
|
00:12
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أوقفت الشرطة في مقاطعة "ويلتشير" البريطانية، عريسا كان متوجها إلى حفل زفافه، بعد أن ضبطته يقود سيارته بسرعة "صاروخية" على طريق سريع.
ونشرت الشرطة على حسابها في "تويتر" صورة لسيارة "بي إم دبليو"، قالت إن سائقها عريس كان يقود المركبة بسرعة 121 ميل في الساعة (195 كيلو متر في الساعة تقريبا)، للوصول إلى حفل زفافه.
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وقالت الشرطة في تعليق إلى جانب الصورة: "عادة تتأخر العروس دائما. لسوء الحظ، على هذا العريس أن يعطي تفسيرا بعد أن تم القبض عليه وهو يقود بسرعة 121 ميلا في الساعة على طريق إم فور وهو متجه إلى حفل زفافه".
وإلى جانب السرعة الكبيرة، قالت الشرطة إن السائق كان يقود المركبة بإطارات كان أحدها يحتك بسلك معدني مكشوف، وهو ما عرضه لخطر كبير.
وأكدت الشرطة أنها لم تحتجز العريس، حيث قام أحد أقاربه باصطحابه للزفاف، ولكن عليه المثول أمام المحكمة في وقت يتم تحديده لاحقا.(سكاي نيوز عربية)
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