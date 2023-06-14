رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)

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في حادثة مروعة، أخطأ رجل أعمال روسي في تقدير مسافة ارتفاعه عن الأرض أثناء قفزه بمظلة من هليكوبتر طراز Mil Mi-8 روسية الصنع، فهوى سريعا من حيث كان على ارتفاع يزيد عن 100 متر، وارتطم بالأرض.وتم نقل Sergey Tsyganov سريعا من حيث سقط في ضاحية Kolomna قرب العاصمة موسكو، إلى مستشفى وصل إليه نازفا من إصابته بجروح وكسور عدة، حيث انهمك الأطباء ما أمكن لإنقاذ حياته، إلا أنهم لم يفلحوا، فلفظ البالغ 51 عاما أنفاسه الأخيرة الأحد الماضي وفارق الحياة.والمعروف عن سيرغي تسيغانوف، المتزوج والأب لأبناء، أنه بقي يومين في المستشفى قبل وفاته التي تم الاعلان عنها أمس فقط، وبأنه المالك السابق لمحطة Europe + Ryazan الإذاعية، كما كان يملك إذاعة Russian Radio – Ryazan أيضا.(العربية)