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منوعات
مومياء عمرها اكثر من 3000 سنة... هكذا تم اكتشافها
Lebanon 24
14-06-2023
|
23:11
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اكتشف متخصصون في التنقيب عن الآثار في البيرو مومياء عمرها ما يقرب من ثلاثة آلاف عام في ليما، وهو أحدث الاكتشافات الأثرية في البلاد يعود إلى عصور ما قبل الغزو الإسباني.
فقد عثر طلاب من جامعة سان ماركوس وباحثون في البداية على بقايا شعر وجمجمة المومياء في حزمة قطنية أثناء التنقيب، وذلك قبل الكشف عن بقية المومياء.
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وقال عالم الآثار ميجيل أجيلار إن المومياء ربما كانت من حضارة مانشاي التي تطورت في وديان ليما بين 1500 و1000 قبل الميلاد.
وقال أجيلار إن هذا الشخص "تُرك أو قُدم (كذبيحة) خلال المرحلة الأخيرة من بناء هذا المعبد... عمرها حوالي ثلاثة آلاف عام".
واكتشف الأثريون أشياء أخرى مدفونة مع المومياء، منها الذرة وأوراق الكوكا والبذور، والتي يعتقدون أنها ربما كانت جزءا من قربان.(سكاي نيوز عربية)
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