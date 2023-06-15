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وفاة رسام سبيدرمان

Lebanon 24
15-06-2023 | 01:17
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توفي الرسام في منشورات "مارفيل" للشرائط المصوّرة جون روميتا سينيور عن 93 عاماً، على ما أعلن نجله، بعد مسيرة اشتهر خلالها بعمله على "ذي أميزينغ سبايدرمان".
وكتب ابنه جون روميتا جونيور، وهو أيضاً رسّام شرائط مصورة، عبر حسابه على إنستغرام "توفي والدي جون روميتا بسلام أثناء نومه صباح اليوم الاثنين".
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ووصفه بأنه "أسطورة في عالم الفن وسيشرفني أن أسير على خطاه (...). لقد كان أعظم إنسان عرفته".

وعمل روميتا سينيور المولود في بروكلين عام 1930 مع ستان لي (1922-2018) الذي شارك في ابتكار عدد من أبطال "مارفيل" الخارقين ومنهم سبايدرمان.

وروى روميتا سينيور عام 2001 في مقابلة مع مجلة "ألتر إيغو" المتخصصة في الشرائط المصوّرة "لم أكن قد قرأت سبايدرمان قط أو حتى عرفت بوجوده حتى جاء ستان ومعه مجموعة من الألبومات وقال لي + هل ترغب في تجربة سبايدرمان؟+".
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