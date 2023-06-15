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استخدمت "بلوتوث": طالبة غشت في امتحان البكالوريا.. وهذا عقابها

Lebanon 24
15-06-2023 | 02:07
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دانت محكمة عزابة بولاية سكيكدة الجزائرية مترشحة لشهادة البكالوريا بالحبس 6 أشهر مع غرامة مالية قدرت بـ 50 ألف دينار.

وحسب بيان النيابة تم ضبط الطالبة بصدد محاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستعمال وسيلة إلكترونية جهاز "بلوتوث" وهاتف نقال.
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وبحسب وسائل إعلام جزائرية، وجهت للطالبة تهمة "جنحة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد".

يجتاز أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في الجزائر امتحانات الثانوية العامة في ظل إجراءات مشددة وصارمة فرضتها السلطات السنوات الأخيرة لمحاربة ظاهرة الغش، وأبرز هذه الإجراءات قطع شبكة الإنترنت وسن عقوبات جزائية على المتورطين.

فأكثر من 700 ألف طالب وطالبة في الجزائر، يتم تفتيشهم، ويجبرون على ترك كافة أجهزة الاتصال الخاصة بهم قبل دخولهم مراكز امتحانات الثانوية العامة.

إجراءات تتخذها السلطات للسنة الثالثة على التوالي مبررة ذلك بمنع محاولات الغش التي استحدثت بشأنها عقوبات جزائية. (سكاي نيوز)

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