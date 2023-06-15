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نجا من الحادث الأول ومات بالثاني بعد دقائق.. ما حصل معه لا يُصدق

Lebanon 24
15-06-2023 | 02:21
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توفي مقيم سوري بدولة الكويت بحادث انقلاب سيارة أثناء إسعافه إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث دهس.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تتلخص الواقعة في أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات بتعرض مقيم سوري لحادث دهس في منطقة الخالدية؛ حيث قام الداهس، على الفور بإسعافه بمركبته متوجها إلى المستشفى.
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وفي الطريق إلى المستشفى تعرضا لحادث تصادم مع مركبة أخرى في منطقة الصالحية، تَسبب في انقلاب سيارتهما، ما أدى إلى وفاة المقيم السوري وإصابة المسعف وسائق المركبة الأخرى.


وبحسب وسائل إعلام كويتية، سُجلت قضية بالواقعة، وجرى رفع الجثة والمركبتين للتحقيق.

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