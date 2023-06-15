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ثعبان ضخم داخل مرحاض منزل! (فيديو)

Lebanon 24
15-06-2023 | 16:00
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أصيب رجل أسترالي بالخوف الشديد في مرحاض منزله بولاية كوينزلاند، عندما اكتشف ثعبانا ضخما فوق باب حوض الاستحمام.

وقال أنتوني جاكسون من شركة "هدسون سنيك كاتشينغ" إنه تم استدعاؤه إلى المنزل من قبل أحد السكان الذي أبلغ عن رؤية ثعبان كبير في حمامه. 
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ونشرت الشركة المتخصصة بصيد الأفاعي صورا على "فيسبوك"، تُظهر ثعبانا مرقطا فوق إطار باب الحمام.

وتمكن جاكسون من وضع الثعبان في كيس لنقله بأمان إلى البرية. (سكاي نيوز)
 
 
 
 
 
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