رجل ينهي حياة طليقته طعناً أمام المارة.. وهذا ما فعله بعد الجريمة!

أقدم مواطن مصري على إنهاء حياة طليقته بطريقة مأساوية في الشارع وسط حالة ذهول من المارة، حيث سدد لها عدة طعنات مستخدما سلاحا أبيض في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة.





غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا تبين أنه من الجاني، وانتقلت القوات على الفور إلى موقع الحادث، وعثروا على جثة السيدة ملقاة على الأرض مصابة بطعنات نافذة، كما تبين صحة البلاغ وأن طليقها سدد لها طعنات أودت بحياتها.

Advertisement

وتم نقل جثة المجني عليها إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة واقتياد طليقها المتهم إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق معه، وكشف ملابسات ارتكابه للجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي سياق آخر، شهدت منطقة أم بيومي بالقليوبية جريمة بشعة أثارت ذعر أهالي المنطقة في شارع زناتي بالقليوبية مساء أمس الأربعاء. اذ أقدم شخص على طعن زوجته بسلاح أبيض حتى أودى بحياتها أمام صغارها، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، أدت لحدوث مشادة كلامية تطورت لتطاول بالأيدي ثم مشاجرة، استل فيها المتهم سكنيا وطعنها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبدأت الواقعة بمشادة كلامية دارت بين المتهم والمجني عليها، وعلى إثرها قام زوجها بسلاح أبيض مسببا لزوجته عدة طعنات متفرقة ووقعت قتيلة محل منزلها أمام أطفالها الصغار.



على الفور هرع صغار المجني عليها بعد رؤية المشاجرة بين الأب والأم متجهين للجيران لإبلاغهم بما حدث بالمنزل.



وقال أحد الأهالي: لقيتهم نازلين بيترعبوا الحقونا.. الحقونا بابا قتل ماما، وخلاله قمنا بتبليغ القسم بالواقعة. (القاهرة 24)