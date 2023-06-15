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اعتدى على سائحتين وقتل إحداهما.. وهكذا كان مصيره

Lebanon 24
15-06-2023 | 12:40
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أعلنت السلطات الألمانية أنها اعتقلت شابا أميركيا بتهمة الاعتداء على فتاتين التقاهما بالقرب من قلعة "نويشفانشتاين" جنوبي البلاد، وقتل إحداهما.

وقع الحادث بجوار القلعة السياحية الشهيرة بعد ظهر الأربعاء بالقرب من جسر مارينبروك الذي يمتد فوق ممر قريب من القلعة، ويوفر إطلالة شهيرة عليها.
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وقالت الشرطة في بيان إن الأميركي، 30 عاما، التقى الشابتين، 21 و22 عاما، على طريق للمشاة واستدرجهما.

وأضافت أن الرجل، الذي وصف بأنه سائح، هاجم الشابة البالغة 21 عاما "جسديا".

وعندما حاولت الأخرى التدخل، خنقها ودفعها إلى منحدر شديد.

ويبدو أن المهاجم حاول الاعتداء جنسيا على الشابة الأولى، قبل دفعها إلى أسفل المنحدر لتلحق بصديقتها.

وسقطت الشابة الثانية لمسافة بلغت نحو 50 مترا بجوار صديقتها.

وأنقذت خدمة الإنقاذ الجبلية الشابتين، لكن الفتاة البالغة 21 سرعان ما توفيت متأثرة بجراح بليغة أصيبت بها.

وغادر الشاب الأميركي موقع الحادث، لكنه اعتقل في مكان قريب.

وقد أصدر قاضي في منطقة كمبتن المجاورة أمر الخميس أمر باحتجاز الشاب لتوجيه التهم إليه، ونقله إلى سجن، ويواجه الشاب تهم ارتكاب جريمة قتل، ومحاولة قتل، والاعتداء جنسيا . (روسيا اليوم) 
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