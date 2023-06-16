"مزحة ثقيلة".. زيّف جنازته ثم فاجأ الجميع بحضوره! (صور)





وأخبر الناشط على تيك توك دايفيد بارتن، البالغ من العمر 45 عاما، زوجته وأطفاله بخطته، فساعدوه في تنفيذها من خلال مواكبة الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأقامت عائلة ديفيد جنازة في نهاية الأسبوع الماضي في موقع قريب من مدينة لييج البلجيكية. وفيما تجمع الحاضرون، دخل ديفيد إلى الجنازة مع طاقم التصوير عبر طائرة هليكوبتر. في حادثة غريبة، زيّف رجل في بلجيكا وفاته ثم حضر إلى جنازته عبر طائرة هليكوبتر كجزء من "حيلة درامية" لتلقين عائلته درسًا قيّماً بعدما قطعوا الاتصال به.وأخبر الناشط على تيك توك دايفيد بارتن، البالغ من العمر 45 عاما، زوجته وأطفاله بخطته، فساعدوه في تنفيذها من خلال مواكبة الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.وأقامت عائلة ديفيد جنازة في نهاية الأسبوع الماضي في موقع قريب من مدينة لييج البلجيكية. وفيما تجمع الحاضرون، دخل ديفيد إلى الجنازة مع طاقم التصوير عبر طائرة هليكوبتر.

وبحسب المعلومات، فقد تلقت هذه "المزحة المروعة" الّتي قام بها الناشط على تيك توك، الحاصل على أكثر من 162 ألف متابع، ردود فعل عنيفة من قبل المستخدمين.



وقال ديفيد مبرراً فعلته: "ما تفعله عائلتي يؤلمني في كثير من الأحيان. لم تتم دعوتي أبدًا إلى الحفلات وذلك بسبب انقطاع الاتصال بيننا، لذلك شعرت بعدم التقدير". (LBCI)







