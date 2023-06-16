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اختبار لأصحاب النظر الحاد.. لديكم 5 ثوان للعثور على الزرافة الثانية

Lebanon 24
16-06-2023 | 08:00
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إلى أي مدى تعتقد أنك تنتبه لما يحيط بك؟ هل يمكنك إلقاء نظرة على صورة والعثور على عنصر مخفي بداخلها في فترة زمنية قصيرة؟

هناك زرافتان في الصورة التالية. أحداهما مرئية وواضحة الرؤية والأخرى ليست كذلك.
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تُظهر الصورة أعلاه زرافة تقف في منتصف ما يشبه حديقة الحيوانات. على الرغم من أنه يمكنك رؤية واحدة فقط، إلا أن هناك زرافة أخرى في مكان ما. في هذا اللغز المرئي، عليك العثور على الزرافة الثانية في حديقة الحيوان في 5 ثوانٍ. يقال ان الأشخاص ذوي العيون الحادة فقط من يمكنهم رؤية الزرافة الثانية. دعونا نرى ما إذا كان لديك عيون حادة أم لا.

اضبط عداد الوقت على 5 ثوانٍ وابدأ التحدي. كل التوفيق! عندما تنتهي الخمس ثوانٍ، قم بالتمرير لأسفل وشاهد الحل.(العربية)
 
 
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