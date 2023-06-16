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ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
16-06-2023 | 05:00
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في حادثة غريبة، لم يخطر ببال ضابط شرطة كولومبي أن يعمد رجل أعمال إلى الإبلاغ عنه بجرم ابتزازه مقابل مبلغ من المال.

وكان الضابط قد طالب بمدفوعات مقابل عدم اعتقال رجل الأعمال بتهم ملفقة، فانصاع الأخير لطلبه لكنه أبلغ لاحقا عن ابتزازه لوحدة مكافحة الاختطاف والابتزاز في كولومبيا.
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وعندما وصل محققو وحدة مكافحة الفساد، سارع الضابط إلى التهام النقود على أمل محو الأدلة، لكنه سرعان ما أدرك أنه قضم أكثر مما يستطيع مضغه عندما استقرت العملات في حلقه، مما أدى إلى سد مجرى الهواء وأصبح عاجزا عن التنفس.

وأظهر مقطع فيديو الضابط وهو يتنفس بصعوبة ويتوسل ببراءته أثناء تواجده في سيارة شرطة بعد أن ابتلع الأوراق النقدية التسع في منطقة "سواتشا"، وهي إحدى ضواحي العاصمة بوغوتا.

وعلى الفور، أدخل ضابط الشرطة إلى المستشفى وأجريت له عملية لسحب القطع النقدية.(العربية)


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