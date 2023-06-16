شاب يُثير الجدل على مواقع التواصل... وثّق لحظة احتضار والده ونشرها!

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أثار شاب مصري يدعى محمد علام مشاعر الغضب لدى الكثيرين، بعد نشره مجموعة من الفيديوهات لوالده عبر تطبيق "تيك توك"، يوثق فيها لحظات احتضاره.ونشر علام، فيديو لوالده طريح الفراش في المستشفى، وعلق عليه: "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيلو"، وبالفعل دعا له عدد كبير من الناس.ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا، فبعد وفاة والده، بدأ الشاب بنشر عدد من الفيديوهات التي التقطها لوالده في الساعات الأخيرة من حياته، فظهر في أحد الفيديوهات يبكي وهو يصور جثة والده في الكفن، وكتب: "أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة".وتعرض الشاب لهجوم حاد بعد هذا الفيديو الذي التقطه لوالده وهو في طريقه للمستشفى، وكان في حالة إعياء شديدة، وكتب عليه: "كانت آخر مرة أشوف أبويا فاتح عينيه"، لتنهال عليه موجة من التعليقات الغاضبة التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات. (العربية)