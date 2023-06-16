Advertisement

منوعات

شاب يُثير الجدل على مواقع التواصل... وثّق لحظة احتضار والده ونشرها!

Lebanon 24
16-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1078152-638225166442694035.jpg
Doc-P-1078152-638225166442694035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار شاب مصري يدعى محمد علام مشاعر الغضب لدى الكثيرين، بعد نشره مجموعة من الفيديوهات لوالده عبر تطبيق "تيك توك"، يوثق فيها لحظات احتضاره.

ونشر علام، فيديو لوالده طريح الفراش في المستشفى، وعلق عليه: "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيلو"، وبالفعل دعا له عدد كبير من الناس.
Advertisement

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا، فبعد وفاة والده، بدأ الشاب بنشر عدد من الفيديوهات التي التقطها لوالده في الساعات الأخيرة من حياته، فظهر في أحد الفيديوهات يبكي وهو يصور جثة والده في الكفن، وكتب: "أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة".

وتعرض الشاب لهجوم حاد بعد هذا الفيديو الذي التقطه لوالده وهو في طريقه للمستشفى، وكان في حالة إعياء شديدة، وكتب عليه: "كانت آخر مرة أشوف أبويا فاتح عينيه"، لتنهال عليه موجة من التعليقات الغاضبة التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-06-16
13:58 | 2023-06-16
13:26 | 2023-06-16
11:45 | 2023-06-16
10:10 | 2023-06-16
09:35 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website