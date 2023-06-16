24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
شاب يُثير الجدل على مواقع التواصل... وثّق لحظة احتضار والده ونشرها!
Lebanon 24
16-06-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار شاب مصري يدعى محمد علام مشاعر الغضب لدى الكثيرين، بعد نشره مجموعة من الفيديوهات لوالده عبر تطبيق "تيك توك"، يوثق فيها لحظات احتضاره.
ونشر علام، فيديو لوالده طريح الفراش في المستشفى، وعلق عليه: "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيلو"، وبالفعل دعا له عدد كبير من الناس.
Advertisement
ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا، فبعد وفاة والده، بدأ الشاب بنشر عدد من الفيديوهات التي التقطها لوالده في الساعات الأخيرة من حياته، فظهر في أحد الفيديوهات يبكي وهو يصور جثة والده في الكفن، وكتب: "أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة".
وتعرض الشاب لهجوم حاد بعد هذا الفيديو الذي التقطه لوالده وهو في طريقه للمستشفى، وكان في حالة إعياء شديدة، وكتب عليه: "كانت آخر مرة أشوف أبويا فاتح عينيه"، لتنهال عليه موجة من التعليقات الغاضبة التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
Lebanon 24
"ابداع الصرافين": سعر جديد للعملة اللبنانية
03:45 | 2023-06-16
16/06/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حذف الحلقة الأخيرة من مسلسل "الثمن" ومشاكل بين النجوم.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
حذف الحلقة الأخيرة من مسلسل "الثمن" ومشاكل بين النجوم.. ماذا يجري؟
23:48 | 2023-06-15
15/06/2023 11:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر لجنبلاط وزوجته... لماذا أوقفا سيارتهما في منطقة الأوزاعي؟
04:58 | 2023-06-16
16/06/2023 04:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
محتجون يحرقون منزل وزير... شاهدوا هذا الفيديو
08:28 | 2023-06-16
16/06/2023 08:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لؤي راغب علامة يتخطى المعقول.. ظهر بـ"المنشفة" في الحمام الساخن (فيديو)
Lebanon 24
لؤي راغب علامة يتخطى المعقول.. ظهر بـ"المنشفة" في الحمام الساخن (فيديو)
15:11 | 2023-06-15
15/06/2023 03:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2023-06-16
ما حقيقة ظهور سمكة قرش أخرى على شاطىء دولة عربيّة؟
13:58 | 2023-06-16
تفاصيل "غريبة" تكشف عن وفاة توت عنخ آمون.. هل مات مخموراً بالكحول؟
13:26 | 2023-06-16
فيديو جديد لسمكة قرش يثير الرعب.. أين ظهرت هذه المرّة؟
11:45 | 2023-06-16
"فيديو" مؤثر جداً... شاب سوري يعثر على شقيقه بين الناجين من كارثة قارب اليونان
10:10 | 2023-06-16
جريمة مروعة.. اعتدى عليها ورماها عن منحدر هي وصديقتها
09:35 | 2023-06-16
الليلة بعد الغروب.. اصطفاف سماوي مذهل يُرى بالعين المجردة
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
16/06/2023 21:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
16/06/2023 21:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
16/06/2023 21:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact