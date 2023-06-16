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هرج ومرج بين المسافرين على متن طائرة وإلغاء الرحلة... ماذا جرى على متنها؟

Lebanon 24
16-06-2023 | 09:23
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لجأت السلطات إلى إلغاء رحلة طيران على متن الخطوط الجوية البريطانية كانت متجهة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، وذلك بسبب رائحة كريهة كانت على متن الطائرة.

وجعلت الرائحة القوية الركاب في رحلة الذهاب من لندن إلى نيويورك يشعرون بالمرض، وهو ما أدى بطاقم الطائرة إلى إلغاء رحلة العودة بسبب هذه الرائحة.
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ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن الرائحة تسببت بحالة من "الهرج" على متن الطائرة حيث لم يعرف أحد من الركاب ماذا كان يحدث.

وأضاف: "تم اكتشاف رائحة مميزة في رحلة الذهاب من خلف عبوة، وقالوا إنه كان لابد من مراقبة منطقة بالطائرة على ارتفاع 30 ألف قدم".

وتابع: "جاءت الشرطة وطاقم الإطفاء على متن الطائرة للتحقيق في نيويورك ولكن لم يتمكنوا من اكتشاف أي أبخرة ضارة، فقط كانت ثمة رائحة غريبة. لقد كان مصدر قلق كبير لأن بعض أفراد الطاقم قد أصيبوا بالصداع وحكة في العيون، وأبلغوا عن طعم معدني في أفواههم".

وقبل إقلاع الطائرة بوقت قصير قررت السلطات أن الطائرة ليست آمنة للإقلاع، وأضاف المصدر أن التداعيات غير المباشرة كانت كبيرة بالنسبة لشركة الطيران. (العربية)
 
 
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