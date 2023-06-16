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جريمة مروعة.. اعتدى عليها ورماها عن منحدر هي وصديقتها

Lebanon 24
16-06-2023 | 10:10
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لقيت امرأة أميركية مصرعها وأصيبت أخرى عندما دفعهما رجل عن منحدر بالقرب من قلعة نويشفانشتاين في بفاريا بألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة، التي أفادت بأن المشتبه به الذي تم اعتقاله أميركي.

وحسب المعلومات فإن الفتاة التي لقيت حتفها تبلغ من العمر 21 عاما، وأن الرجل الذي اعتدى عليها هو بدوره سائح أميركي ويبلغ من العمر 31 عاما.
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ونشرت الشرطة بيانا، جاء فيه أن الضحية البالغة كانت تتجول مع صديقتها البالغة من العمر 22 عاما، عندما التقيا بالسائح الأميركي، الذي أقنعهما باللحاق به في مسار سري، ثم اعتدى جسديا على المرأة البالغة من العمر 21 عاما.

وعندما حاولت صديقتها الدفاع عنها، خنقها ودفعها عن منحدر شديد الانحدار.

كما دفع الفتاة البالغة من العمر 21 عاما إلى أسفل المنحدر، لتسقط بجوار صديقتها على عمق 50 مترا، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، ونقلت إلى المستشفى عبر طائرة وتوفيت في وقت لاحق من تلك الليلة متأثرة بجراحها.

وقالت الشرطة إن المهاجم الذي فر من مكان الحادث محتجز لدى الشرطة، ويجري التحقيق معه للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل ومحاولة ارتكاب جريمة جنسية.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في ألمانيا لشبكة CNN إن السفارة "على علم بحادث يتعلق بعدة أفراد في ألمانيا" دون تأكيد جنسياتهم.

وأفاد بأن "القنصلية الأمريكية في ميونيخ تراقب الوضع عن كثب وهي على اتصال بالسلطات". وقالت السفارة إنها لم تتمكن من التعليق أكثر في ذلك الوقت لاعتبارات الخصوصية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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