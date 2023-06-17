اصطدمت به سيارة... وفاة نجم "تيك توك" في حادث سير مروّع

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توفي نجم تيك توك، الأميركي كارل إيزويرث، إثر حادث سير، عن عمر ناهز 35 عاما، وفق ما أعلنت والدته لوسائل إعلام.كارل، الذي لديه أكثر من 430 ألف متابع، لقي حتفه في سيارة بينما كان برفقة أحد أصدقائه، حيث اصطدمت بهم سيارة أخرى، عند تقاطع طرق بمقاطعة ساندير في ولاية بنسلفانيا.واشتهر كارل بنشر مقاطع فيديو مضحكة على تيك توك، إلى جانب اهتمامه وشغفه بالمصارعة.وتعود آخر إطلالة للرجل قبل خمسة أيام، حيث نشر مقطع فيديو من 45 ثانية قال فيه "الليلة سيكون بث مباشر.. ستكون هناك موسيقى، دردشة، سنستمتع بأوقات رائعة". (الحرة)