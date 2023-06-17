Advertisement

منوعات

كيف يختار البشر شركاء حياتهم؟ دراسة تؤكد "الصورة النمطية"

Lebanon 24
17-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1078567-638226324027104255.jpg
Doc-P-1078567-638226324027104255.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلصت دراسة جديدة إلى أن الصورة النمطية بشأن العوامل التي يعتمد عليها الرجال والنساء في اختيار شريك حياتهم، قد تكون صحيحة في الواقع.

وحاول باحثون من جامعة "باث" البريطانية، فهم ما يعتبره الرجال والنساء "أولوية" في شركائهم المحتملين.
Advertisement

ولهذا الغرض، استطلع فريق الباحثين آراء نحو 500 شخص، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى أن النساء يعطون الأولوية للوضع الاجتماعي والمادي، بينما يركز الرجال أكثر على المظهر، وهو ما يتوافق مع الصورة النمطية المتعارف عليها.
وكتب الفريق بقيادة مايك شيلر في دراستهم: "الرجال يعتمدون على الجاذبية الجسدية أكثر من النساء، اللواتي، في المقابل، يعطون أهمية أكبر للوضع الاجتماعي والآفاق المالية".

وأضافوا: "هذه المعايير تختلف كليا في حال كان الرجل أو المرأة أقل جاذبية من ناحية المظهر، حيث في هذه الحالة، تعطي النساء والرجال أهمية أكبر للذكاء والتعليم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:19 | 2023-06-17
15:06 | 2023-06-17
14:23 | 2023-06-17
14:00 | 2023-06-17
11:00 | 2023-06-17
09:58 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website