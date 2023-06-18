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تعطلت مكابحها في منعطف حاد.. فيديو مروع لانقلاب حافلة يوقع قتلى وجرحى

Lebanon 24
18-06-2023 | 02:00
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في حادثة مروعة، أعلن مسؤولون في الشرطة والصحة بباكستان ان حافلة كانت تسير على طريق سريع في إقليم البنجاب الباكستاني انقلبت أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة ثمانية آخرين.

وأفاد المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، بأن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة إسلام أباد إلى مدينة لاهور الشرقية عندما تعطلت مكابحها على بعد 135 كيلومترا من العاصمة في منعطف حاد في سلسلة "جبال الملح".

وبحسب أمجد حسين، المسؤول في مستشفى كالار كهار تاون، فقد توفي سبعة في المستشفى، بينما قتل على الفور في مكان الحادث خمسة ركاب، بينهم نساء وأطفال، ومازال ثمانية مصابون يتلقون العلاج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للحادث المروع.
 
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وتعد حوادث المرور شائعة في باكستان، حيث لا يتم اتباع معايير السلامة إلى حد كبير وتنتهك قواعد المرور بانتظام ونادرا ما يتم تطبيقها. (سكاي نيوز)

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