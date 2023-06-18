26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
على خطى والدته ديانا.. هذا ما سيفعله الأمير وليام
Lebanon 24
18-06-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الأمير وليام، وريث العرش في بريطانيا، لصحيفة "صنداي تايمز"، انه يريد المساعدة في إنهاء أزمة التشرد في أنحاء البلاد ويعتزم إطلاق "مشروع كبير بالفعل" في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي مقابلة أجرتها معه الصحيفة، قال الأمير وليام إن المؤسسة الملكية الخاصة به وبزوجته ستكون المنوطة بهذا المشروع.
Advertisement
ويحرص وليام (40 عاما) منذ وقت طويل على دعم الجمعيات الخيرية التي تعمل على إنهاء أزمة التشرد، وهي قضية كانت قريبة من قلب والدته الأميرة الراحلة ديانا.
وعندما كان وليام صبيا صغيرا، اصطحبته والدته لزيارة مأوى للمشردين، ويرعى حاليا جمعيتين خيريتين تركزان على هذه القضية.
وأضاف للصحيفة أن المشروع سيوفر "ظروفا معيشية لتحسين حياة الناس في أنحاء البلاد".
وعبّر الأمير عن استعداده لبناء مساكن اجتماعية على أرضه كتجربة لمعرفة مدى نجاح المشروع قبل توسيع نطاقه.
ونقلت الصحيفة عنه قوله "الإسكان الاجتماعي. سترون ذلك عندما يكون جاهزا. لست خبيرا في السياسات، لكني أدفعها قدر المستطاع".
وشارك وليام أمس السبت في عرض عسكري تقليدي للاحتفال رسميا بأول عيد ميلاد لوالده الملك تشارلز بعد توليه العرش، حيث امتطى ظهر أحد الخيول وتفقد الجنود بصحبة أفراد آخرين من العائلة المالكة.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
10:48 | 2023-06-17
17/06/2023 10:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2023-06-18
18/06/2023 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
00:06 | 2023-06-18
18/06/2023 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة خطيرة تهزّ مخيم شاتيلا.. رجلٌ "يشطب" بناته بالسكاكين (صور)
Lebanon 24
جريمة خطيرة تهزّ مخيم شاتيلا.. رجلٌ "يشطب" بناته بالسكاكين (صور)
06:41 | 2023-06-18
18/06/2023 06:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّتان قويتان في دولة قرب لبنان قبل قليل.. كم بلغت قوتهما؟
Lebanon 24
هزّتان قويتان في دولة قرب لبنان قبل قليل.. كم بلغت قوتهما؟
03:43 | 2023-06-18
18/06/2023 03:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:53 | 2023-06-18
إكتشاف غير مسبوق.. عناصر "نشوء الحياة" متوفرة على أحد أقمار زحل!
09:14 | 2023-06-18
عمرها 2800 عاماً.. دولة عربية تستعيد لوحة حجرية مسمارية
06:03 | 2023-06-18
يوتيوبر شهير يقتل طفلاً.. مأساة كبيرة بسبب تحدٍ!
05:12 | 2023-06-18
إغتصاب وسط شارع عام رئيسي... فيديو يوثّق الفعل "الوقح"!
05:00 | 2023-06-18
هاجمه عندما كان يشرب قهوته الصباحية.. دب عملاق ينهي حياة رجل بطريقة مروعة!
02:00 | 2023-06-18
تعطلت مكابحها في منعطف حاد.. فيديو مروع لانقلاب حافلة يوقع قتلى وجرحى
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
18/06/2023 17:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
18/06/2023 17:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
18/06/2023 17:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact