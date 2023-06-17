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رجل يُفجر "رومانسيته" بـ12 ألف دولار.. شاهدوا ماذا أهدى زوجته بعيدها (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2023 | 23:30
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في "حدث رومانسي" أثار تعليقات الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أهدى رجل أردني باقة زهور لزوجته في عيدها الـ44، تبلغ قيمتها 12 ألف دولار أميركي.

فـ"خالد" المغترب في قطر، لم يتمكن من اللحاق بزوجته "منار" وأولاده الذين وصلوا إلى الأردن بعد رحلة امتدت ليوم ونصف من الدوحة إلى عمان عبر الطريق البري، بسبب ظروف عمله، لحضور عيد ميلادها.

إلا أنه قرر الاحتفال بطريقة مميزة بعيد ميلاد زوجته فأرسل لها باقة ضخمة من الزهور عبر ناقلة سيارات (ونش)، تحمل مئات الورود وأقفاص الطيور، وقد استغرق العمل بها 12 يوما متواصلا، وبلغت كلفتها 12 ألف دولار .
 
 
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وقال خالد، لوكالة "عمون" الأردنية، إن ما قدمه لزوجته قليل بحقها لما لها من مواقف بطولية طيلة فترة زواجهما الذي مر عليه 23 عاما، معبرا عن اعتقاده أن التعبير عن الحب بطرق ابتكارية وحفظ الجميل بين الأزواج من أسمى الأخلاق النبيلة.

ودعا خالد الأزواج لتقديم الشكر لزوجاتهم وأحبائهم الذين ساندوهم خلال مسيرتهم لتعم الفرحة وحفظ الجميل في المجتمع.

وتنوعت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب بفكرة خالد الرومانسية وبين منتقد للخطوة. (روسيا اليوم)



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