إغتصاب وسط شارع عام رئيسي... فيديو يوثّق الفعل "الوقح"!

وثقت مقاطع صورها أحد سكان الخرطوم على ما يبدو، لحظة اغتصاب أحد المسلحين لفتاة وسط الشارع.



واعتبر الشخص الذي صور الفيديو خلسة من شرفة منزله، أن هذا يؤكد وجود حالات اغتصاب بالفعل، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن"، التي أوردت الفيديو ضمن تحقيق مطول عن الانتهاكات الحاصلة بحق المدنيين.

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وظهر في الفيديو رجل يرتدي ما قيل إنه "زي قوات الدعم السريع"، واقفاً عند زاوية أحد الشوارع في مكان قريب من موقع "المغتصب" وكأنه يحميه، وفق ما أشار مصور المشهد المروع، مؤكداً أن "هذا يحدث في شارع عام رئيسي وبكل جرأة ووقاحة"!".



في المقابل، نفت قوات الدعم السريع بشدة مزاعم الاغتصاب والقتل التعسفي.