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يوتيوبر شهير يقتل طفلاً.. مأساة كبيرة بسبب تحدٍ!

Lebanon 24
18-06-2023 | 06:03
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في حادثة مأساوية تفطر القلوب راح ضحيتها طفل صغير، فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا مع يوتيوبر شهير.
 
فقد بدأت المأساة بإعلان وفاة طفل صغير كان مع والدته وأخيه بالسيارة في طريقهم إلى المدرسة، إلى أن صدمتهم سيارة لامبورغيني يقودها مجموعة من اليوتيوبرز.
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ووقع الحادث بينما كان المشاهير يصورون فيديو في تحدٍّ لقضاء 50 ساعة متتالية في السيارة الفاخرة وسط روما. وأسفر التحدي عن مقتل صبي يبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة والدته وشقيقته.

وتوفي الصبي وهو في طريقه إلى المستشفى.


إلى ذلك، أعلن وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني، على "فيسبوك"، أنه يمكنه اقتراح قانون جديد للطرق السريعة والموافقة عليه، لكن في مواجهة غباء معين يتحول إلى مأساة فلا يمكن فعل أي شيء، في إشارة منه إلى نتيجة التحدي.

كما لم يرد المدعي العام المسؤول عن التحقيق في الحادث على طلب وكالة فرانس برس للحصول على معلومات.
المصدر: العربية نت
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