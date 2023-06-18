Advertisement

منوعات

هجوم "غير مألوف" ينهي حياة ستيني... دب أسود انقض عليه وافترسه

Lebanon 24
18-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1078740-638226928263783603.jpg
Doc-P-1078740-638226928263783603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل دب أسود رجلا في ولاية أريزونا، الجمعة، فيما وصفته السلطات بهجوم "غير مألوف".
وفي تفاصيل الحادثة، تعرض ستيفن جاكسون البالغ من العمر 66 عاما للهجوم من قبل الدب قبل الساعة 8 صباحا في غابة جروم كريك النائية.
Advertisement
وقالت الشرطة في بيان إن جاكسون كان يشرب القهوة في ممتلكاته، حيث كان يبني كوخا عندما هاجمه دب أسود، مشيرة الى أن الجيران "الذين سمعوا الضحية تصرخ حاولوا التدخل من خلال الصراخ وأبواق السيارات لكن الدب لم يتركها".


وأطلق أحد الجيران النار وقتل الدب، لكن جاكسون مات بالفعل متأثراً بجراحه الرهيبة.
 
ولا يبدو أن هناك أي شيء في المكان من شأنه أن يكون قد أثار الهجوم، مثل الطعام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:53 | 2023-06-18
09:14 | 2023-06-18
08:00 | 2023-06-18
06:03 | 2023-06-18
05:12 | 2023-06-18
05:00 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website