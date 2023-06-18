هجوم "غير مألوف" ينهي حياة ستيني... دب أسود انقض عليه وافترسه

قتل دب أسود رجلا في ولاية أريزونا، الجمعة، فيما وصفته السلطات بهجوم "غير مألوف".

وفي تفاصيل الحادثة، تعرض ستيفن جاكسون البالغ من العمر 66 عاما للهجوم من قبل الدب قبل الساعة 8 صباحا في غابة جروم كريك النائية.

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وقالت الشرطة في بيان إن جاكسون كان يشرب القهوة في ممتلكاته، حيث كان يبني كوخا عندما هاجمه دب أسود، مشيرة الى أن الجيران "الذين سمعوا الضحية تصرخ حاولوا التدخل من خلال الصراخ وأبواق السيارات لكن الدب لم يتركها".





وأطلق أحد الجيران النار وقتل الدب، لكن جاكسون مات بالفعل متأثراً بجراحه الرهيبة.

ولا يبدو أن هناك أي شيء في المكان من شأنه أن يكون قد أثار الهجوم، مثل الطعام.