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إكتشاف غير مسبوق.. عناصر "نشوء الحياة" متوفرة على أحد أقمار زحل!

Lebanon 24
18-06-2023 | 09:53
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أكد علماء فلك وجود "العناصر المطلوبة لنشوء الحياة"، على أحد الأقمار التابعة لكوكب زحل، واصفين الاكتشاف بـ"غير المسبوق".

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر"، فإن القمر الذي توجد به مواد تتيح إمكانية الحياة هو "إنسيلادوس"، سادس أكبر الأقمار التابعة لزحل. وقال العالم المختص في الكواكب بجامعة فراي الألمانية فرانك بوست بيرغ: "وجدنا من ذي قبل أن محيط ذلك القمر غني بعدد من المركبات والمواد العضوية".
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لكنه شرح أن "ما هو معروف اليوم، بفضل الدراسة الجديدة، هو اتضاح السمات الكيميائية للكمية الكبيرة من الأملاح الفسفورية داخل الجزيئات الجليدية المتناثرة على القمر".


وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء من اكتشاف عناصر من هذا القبيل في محيط خارج كوكب الأرض الذي نعيش عليه".

وتشرح "ناسا"، أن "هذا العنصر كتلة يبنى عليها الحمض النووي، فيؤدي لتشكيل الكروموسومات ويحمل المعلومات الجينية، وهو موجود في عظام الثدييات وغشاء الخلية".

ويدخل الفسفور ضمن تركيبة الجزيئات التي تحمل الطاقة، وهي ضرورية لنشوء الحياة، ولا محيد عنها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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