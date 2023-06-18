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منوعات
لهذا السبب... رجل يقوم بطعن احد الكلاب
Lebanon 24
18-06-2023
|
23:30
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قال مسؤولون إن رجلاً طعن كلبا من نوع بيتبول حتى الموت بعد مشاجرة مع مالكة الكلب في سنترال بارك بمدينة نيويورك.
قالت الشرطة إن الكلب الذي أصيب بجروح خطيرة تم نقله إلى عيادة حيوانات محلية حيث تم قتله بشكل رحيم بعد طعنه مساء السبت.
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وفقًا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز، اندلع شجار بين الرجل والمرأة عندما بدأ كلب الرجل غير المقيد في عض كلب المرأة. وبينما كانت تحاول الفصل بين الكلبين، سحب الرجل مدية وطعن كلب البيتبول الهجين.
لم يتم تنفيذ أي اعتقالات حتى يوم الأحد. ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث. (سكاي نيوز عربية)
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