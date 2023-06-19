قصص تروى للمرة الأولى.. أرانب أخافت نابليون وفرويد أدمن الكوكايين

يشغل العباقرة مساحة كبيرة في كتب التاريخ لكن العديد منهم كان غريب الأطوار، وفق ما كشفت الكاتبة كاتي سبالدينج في كتاب " أشباح اديسون" الذي يسرد قصصاً طريفة ومفاجأة عن بعض هؤلاء العباقرة.

نابليون بونابارت

Advertisement وإحدى تلك القصص تتعلق بالقائد العسكري نابليون بونابارت، الذي كانت أكبر مخاوفه تتعلق بالأرانب!



فقد بدأت قصته مع الأرانب عندما نجا من إحدى حروبه، وقرر بذلك الاحتفال مع جنرالاته بأخذهم في رحلة صيد للأرانب.



وجمع أحد مساعديه آلاف الأرانب في الرحلة عام 1807 وأطلق سراحهم حيث كان حفل بونابرت ينتظرهم. لكن الأرانب عندما رأت الجنود على الخيول اندفعت إليهم بجنون، وألقت بنفسها على نابليون.



وبعدما طُردت في البداية بعيداً، أعادت الأرانب تجميع صفوفها وضاعفت جهودها، وهاجمت الإمبراطور من كل الجهات، مما أجبره ومساعديه على التراجع.



ونابليون أو نابليون الأوَّل واسمه الأصلي نابليوني دي بونابرته هو قائد عسكري وسياسي فرنسي إيطالي الأصل، بزغ نجمه خلال أحداث الثورة الفرنسية، وقاد عدَّة حملات عسكرية ناجحة ضدَّ أعداء فرنسا خلال حروبها الثورية.



ألبرت آينشتاين

في موازاة ذلك، كان ألبرت أينشتاين ذكياً جداً لكن على الرغم من نظريته النسبية، لم يستطع الرجل الابتعاد عن حبه للإبحار، فاشترى قارباً دون معرفة كيفية تشغيله إضافة لعدم تعلمه السباحة.



وغالباً ما كان أينشتاين يبحر بقاربه في خليج بيكونيك في لونغ آيلاند، لكن المشكلة كانت بكونه "بحاراً" سيئًا للغاية وبمجرد فتها بقاربه وانتهى به الأمر بعدما تقطعت به السبل في منطقة أخرى وهي كونيتيكت، ومرة أخرى في رود آيلاند كذلك اصطدم بقاربه بالآخرين بانتظام وكان لا بد من إنقاذه. وإحدى تلك القصص تتعلق بالقائد العسكري نابليون بونابارت، الذي كانت أكبر مخاوفه تتعلق بالأرانب!فقد بدأت قصته مع الأرانب عندما نجا من إحدى حروبه، وقرر بذلك الاحتفال مع جنرالاته بأخذهم في رحلة صيد للأرانب.وجمع أحد مساعديه آلاف الأرانب في الرحلة عام 1807 وأطلق سراحهم حيث كان حفل بونابرت ينتظرهم. لكن الأرانب عندما رأت الجنود على الخيول اندفعت إليهم بجنون، وألقت بنفسها على نابليون.وبعدما طُردت في البداية بعيداً، أعادت الأرانب تجميع صفوفها وضاعفت جهودها، وهاجمت الإمبراطور من كل الجهات، مما أجبره ومساعديه على التراجع.ونابليون أو نابليون الأوَّل واسمه الأصلي نابليوني دي بونابرته هو قائد عسكري وسياسي فرنسي إيطالي الأصل، بزغ نجمه خلال أحداث الثورة الفرنسية، وقاد عدَّة حملات عسكرية ناجحة ضدَّ أعداء فرنسا خلال حروبها الثورية.في موازاة ذلك، كان ألبرت أينشتاين ذكياً جداً لكن على الرغم من نظريته النسبية، لم يستطع الرجل الابتعاد عن حبه للإبحار، فاشترى قارباً دون معرفة كيفية تشغيله إضافة لعدم تعلمه السباحة.وغالباً ما كان أينشتاين يبحر بقاربه في خليج بيكونيك في لونغ آيلاند، لكن المشكلة كانت بكونه "بحاراً" سيئًا للغاية وبمجرد فتها بقاربه وانتهى به الأمر بعدما تقطعت به السبل في منطقة أخرى وهي كونيتيكت، ومرة أخرى في رود آيلاند كذلك اصطدم بقاربه بالآخرين بانتظام وكان لا بد من إنقاذه.

وأينشتاين (14 آذار 1879 – 18 نيسان 1955) عالم فيزياء ألماني المولد سويسري وأمريكي الجنسية، يُشتهر بأبي النسبية كواضعٍ لنظريتي النسبية الخاصة والنسبية العامة الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة.



حاز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1921 عن ورقة بحثية حول التأثير الكهروضوئي من ضمن ثلاثمائة ورقة علمية أخرى له في تكافؤ المادة والطاقة وميكانيكا الكم وغيرها.



سيغموند فرويد

كان سيغموند فرويد، الذي يعتبر أب التحليل النفسي، من عشاق الكوكايين على مستوى عالمي. حيث اعترف بذلك واصفاً نفسه بأنه "جسده مليء بالكوكايين".



والأسوأ من ذلك، حاول فرويد استخدام الكوكايين لعلاج إدمان المورفين، عن طريق حقن صديق به 3 مرات في اليوم. وبعد 6 أشهر تسبب إدمان الصديق الجديد لكل من المورفين والكوكايين في جعله نحيفاً للغاية قبل أن يموت.



في وقت لاحق، وبعد اقتراح إجراء عمليتين جراحيتين لمريض آخر أدت إلى وفاته، تعامل فرويد مع الكثير من الكوكايين حيث كان مدمناً.

وسيغموند فرويد (6 أيار 1856 – 3 ايلول 1939) هو طبيب نمساوي اختص بدراسة طب الجهاز العصبي ومفكر حر يعتبر مؤسس علم التحليل النفسي.



وأسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث واشتهر فرويد بنظريات العقل واللاواعي، وآلية الدفاع عن القمع وخلق الممارسة السريرية في التحليل النفسي لعلاج الأمراض النفسية عن طريق الحوار بين المريض والمحلل النفسي.