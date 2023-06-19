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فنون ومشاهير
"يخلق من الشبه أربعين"... شبيه كاظم الساهر يشعل المسرح
Lebanon 24
19-06-2023
|
08:00
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على مبدأ المثل القائل "يخلق من الشبه أربعين"، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا "تيك توك"، بحساب لشخص يشبه الفنان كاظم الساهر.
وبدأ الشاب بنشر فيديوهاته عبر حسابه الخاص على المنصة الشهيرة.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل ظهر القيصر المزيف يقف على مسرح ويغني بنفس صوت الفنان، حتى اختلطت الأمور على المتابعين لعدم التفريق بين الأصل والصورة.
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إلى ذلك، تفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل.
وقال أحدهم تعليقا على الفيديو الذي يظهر فيه شبيه المطرب ويغني "ماتت بمحراب عينيكِ ابتهالاتي": "فعلا شبيه صوت وصورة. هذا يشبه كاظم الساهر أكتر من كاظم نفسه".
وعلق آخر: "الإنسان لازم يعيش نفسه بشخصيته. ليش يعيش بنسخة تانية وشخصية غيره!". (العربية)
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