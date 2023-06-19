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منوعات

أثناء تلاوته القرآن... ماذا فعل طفل بإمام مسجد؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2023 | 14:00
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل وهو يلاعب إمام أحد المساجد في مدينة اسطنبول التركية.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يقف أمام إمام مسجد أثناء تلاوته القرآن، وينظر إليه ويحاول لمسه، بطريقة مضحكة وذلك في مسجد أورهان غازي، في منطقة مالتبة بإسطنبول. 

وقد أعاد المغردون نشر الفيديو الذي حصل على أكثر من 3 آلاف مشاهدة. (روسيا اليوم)
 
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