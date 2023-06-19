أثناء تلاوته القرآن... ماذا فعل طفل بإمام مسجد؟ (فيديو)

🎥في مشهد طريف.. طفل تركي يلاعب الإمام أثناء تلاوته القرآن الكريم خاطفا قلوب الملايين
فيديو متداول يرصد وقوف طفل صغير أمام إمام مسجد أثناء تلاوته #القرآن_الكريم، وينظر إليه ويحاول لمسه، بطريقة مضحكة وذلك في مسجد أورهان غازي، في منطقة مالتبة #بإسطنبول. وقد حقق الفيديو تفاعلا… pic.twitter.com/S9pxpQrLpP
— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) June 19, 2023
🎥في مشهد طريف.. طفل تركي يلاعب الإمام أثناء تلاوته القرآن الكريم خاطفا قلوب الملايين
فيديو متداول يرصد وقوف طفل صغير أمام إمام مسجد أثناء تلاوته #القرآن_الكريم، وينظر إليه ويحاول لمسه، بطريقة مضحكة وذلك في مسجد أورهان غازي، في منطقة مالتبة #بإسطنبول. وقد حقق الفيديو تفاعلا… pic.twitter.com/S9pxpQrLpP