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ملايين المشاهدات لحيوان غريب ظهر بين سوريا والعراق.. ما قصته؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 09:00
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ظهر حيوان غريب عند الحدود السورية العراقية، في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.


وخلال ساعات، حقق الفيديو أكثر من مليونين و300 ألف مشاهدة على صفحات عدة من تطبيقي فيسبوك ويوتيوب.
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ليتبين لاحقاً أن المشاهد قديمة، وتعود إلى 4 سنوات، فقد أظهر المقطع المصور حينها حيواناً مفترساً مُهدّداً بالانقراض، من نوع الكلبيات، يطلق عليه اسم الذئب ذي العرف، في احدى مزارع الأرجنتين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

يشار إلى أن الفيديو كان حصد عشرات اللايكات والمشاركات، وقد نشر لأول مرة في السادس عشر من آذار2019.

وسبق أن التقط مصوّرو وكالة فرانس برس صوراً لهذا النوع المُهدّد من الحيوانات في إحدى حدائق العاصمة بوينس آيريس. (العربية)
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